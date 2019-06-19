Кисляк возглавит сенаторскую часть делегации в ПАСЕ

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Совет Федерации в среду сформировал свою часть российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) во главе с первым заместителем председателя комитета СФ по международным делам, экс-послом РФ в США Сергеем Кисляком. Об этом сообщил журналистам председатель комитета Константин Косачев.

"Синхронно приняты решения руководящих органов Государственной думы, Совета Федерации, советов двух палат по формированию персонального состава делегации Федерального собрания для участия в работе Парламентской ассамблеи Совета Европы. Решением совета палаты в Совете Федерации утверждена сенаторская часть делегации в ПАСЕ во главе с первым заместителем председателя комитета по международным делам Кисляком Сергеем Ивановичем", - сказал Косачев.

Также в состав делегации вошли зампред комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Александр Башкин, зампред комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам Андрей Епишин, первый зампред комитета СФ по экономической политике Сергей Калашников, первый зампред комитета СФ по обороне и безопасности Владимир Кожин, член комитета СФ по социальной политике Татьяна Лебедева, первый зампред комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Лисовский.