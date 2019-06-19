Володин: Госдума сделала все для восстановления диалога с ПАСЕ

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Госдума сформировала свою часть делегации Федерального собрания для ее возможного участия в сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), для восстановления диалога с российской стороны сделано все. Об этом в среду заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

"Мы сегодня приняли решение о формировании делегации. Государственная дума свою часть делегации сформировала", - сказал Володин.

"Со своей стороны мы сделали все, чтобы диалог состоялся. Мы выступаем за равенство всех национальных делегаций", - добавил он, подчеркнув, что делегация РФ подаст заявку только в том случае, если ПАСЕ примет решение изменить свой регламент и гарантировать равноправие делегаций. Это должно произойти на первом заседании летней сессии 24 июня.