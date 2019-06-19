Грызлов: после смены власти на Украине ситуация в Донбассе еще больше обострилась

МИНСК, 19 июня. /ТАСС/. Избрание нового президента на Украине не привело пока к улучшению ситуации в Донбассе, за которое голосовали украинские избиратели. Такое мнение высказал полпред РФ Борис Грызлов по итогам состоявшегося в среду заседания контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины.

Основной темой заседания, по его словам, было ухудшение ситуации на линии соприкосновения.

"Действия новой киевской власти все больше расходятся с той позицией, которую заявили избиратели на выборах президента, - отметил Грызлов. - Положительных перемен, на которые рассчитывали люди после выборов, не происходит. Киевская блокада Донбасса продолжается, киевские обстрелы Донбасса продолжаются, политического диалога с Донбассом нет".

Полпред РФ напомнил, что на прошлой неделе Киев сорвал разведение сил в районе Станицы Луганской, о котором договорились стороны на прошлом заседании контактной группы. "Вместо этого произошло резкое усиление активности Вооруженных сил Украины в Донбассе. Но это совсем не то, за что голосовало большинство украинских избирателей. И это совсем не то, что может принести мир на Украину", - подчеркнул он.

Диалог Киева и Донбасса

Россия призывает развивать прямой диалог Киева и Донбасса, чтобы ситуация в регионе начала меняться к лучшему.

"К сожалению, сегодня реализация этой задачи не стала легче. Уже при новой власти Киев сорвал разведение сил, уже при новой власти была организована операция ВСУ в районе Марьинки. Новая власть не сделала ничего, чтобы вернуть в Донбасс людей, которых Киев обещал освободить еще в 2017 году. Надо признать, что киевская власть не реализовала возможности разрешения кризиса, которые появились после выборов. А у Донбасса появилось еще больше оснований не доверять Киеву. Чтобы ситуация начала хоть как-то меняться к лучшему, необходимо развивать прямой диалог Киева, Донецка и Луганска", - сказал Грызлов журналистам.

По словам Грызлова, как посредник минского процесса российская делегация готова поддержать конкретные меры для обеспечения режима прекращения огня и вместе с представителями ОБСЕ обеспечить контроль за их выполнением.