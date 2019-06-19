Герасимов назвал сотрудничество в военной сфере важным элементом партнерства РФ и Вьетнама

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Россия и Вьетнам поступательно наращивают взаимодействие в военной и военно-технической сферах, заявил в среду начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов на встрече с начальником Главного политического управления Вьетнамской народной армии Лыонг Кыонгом.

"Военное и военно-техническое сотрудничество остаются важнейшими элементами всеобъемлющего стратегического партнерства, которые за последнее время заметно активизировались", - сказал он.

По словам Герасимова, Вьетнам - давний, проверенный временем партнер России, "отношения с которым носят особый, доверительный характер". Глава Генштаба также отметил "поступательную динамику двустороннего политического диалога на высшем уровне".

Военачальник подчеркнул, что первостепенное значение придается реализации договоренностей, достигнутых в ходе состоявшихся в мае в Москве встреч президента РФ Владимира Путина и председателя правительства России Дмитрия Медведева с премьер-министром Вьетнама Нгуен Суан Фуком.

Герасимов отметил, что визит начальника Главного политического управления Вьетнамской народной армии в РФ проходит в ключевой период двусторонних отношений. "Он обусловлен проводимым Годом Вьетнама в России и России во Вьетнаме", - сказал начальник российского Генштаба, напомнив, что 22 мая 2019 года в Москве состоялась торжественная церемония открытия перекрестных годов с участием глав правительств двух стран.