Врио главы Липецкой области и депутат облсовета подали документы на выборы губернатора

ТАСС, 19 июня. Врио губернатора Липецкой области Игорь Артамонов и депутат липецкого облсовета Олег Хомутинников в среду подали в избирком документы для участия в выборах главы региона, сообщила пресс-секретарь избиркома региона Жанна Которова.

"Сегодня документы подали два человека. Первым был индивидуальный предприниматель, депутат областного совета народных депутатов Олег Хомутинников. [Позже] документы о выдвижении подал врио губернатора Липецкой области Игорь Артамонов", - сказала она.

Президент РФ Владимир Путин 2 октября принял досрочную отставку губернатора Липецкой области Олега Королева, который руководил регионом с 1998 года. Врио был назначен 52-летний Артамонов, занимавший ранее должность вице-президента Сбербанка - президента Среднерусского банка. Он является участником второго набора программы развития кадрового управленческого резерва Высшей школы государственного управления РАНХиГС.

36-летний Хомутинников, выдвинутый от политической партии "Парнас" занимается бизнесом с 2014 года. Был депутатом Данковского муниципального района - с 2013 по 2015 годы и депутатом горсовета Липецка - с 2015 по 2016. 18 сентября 2016 года избран депутатом Липецкого областного совета, уточила Которова.

Ранее документы в Липецкий избирком подал депутат облсовета, представляющий КПРФ, Сергей Токарев. ЛДПР выдвинула кандидатом депутата Госдумы, первого зампредседателя думского комитета по обороне Александра Шерина.