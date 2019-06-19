Посольство РФ призвало Лондон отказаться от обвинений Москвы и Дамаска по ситуации в Сирии

ЛОНДОН, 19 июня. /ТАСС/. Российское посольство в Лондоне призвало британские власти отказаться от обвинений в адрес РФ и Сирии в эскалации обстановки в арабской республике и перейти к искоренению терроризма и прекращению гражданской войны. Об этом журналистам в среду заявил пресс-секретарь диппредставительства.

"В очередной раз призываем консервативное правительство отказаться от обвинительной риторики и перейти, наконец, к практическим действиям, целью которых стало бы искоренение терроризма и возвращение мира на сирийскую землю", - сказал дипломат, комментируя заявление замглавы британского МИД по делам Ближнего Востока Эндрю Маррисона, который накануне призвал Москву и Дамаск прекратить авиационные и артиллерийские удары по гражданской инфраструктуре в Идлибе.

"Обострение обстановки в зоне деэскалации вызвано исключительно агрессивными действиями орудующих там террористов, которые, помимо регулярных обстрелов позиций правительственных сил, также наносят ракетные удары по объектам гражданской инфраструктуры. В Москве решительно осуждают эти военные преступления и выступают за то, чтобы виновные в них понесли заслуженное и справедливое наказание", - подчеркнул представитель посольства.

"В этой связи вновь встает резонный вопрос о том, какие цели преследует Лондон в Идлибе. Вынуждены снова напомнить, что борьба с терроризмом является безусловным приоритетом усилий всего международного сообщества в Сирии", - добавил он.

Ситуация в Идлибе обострилась в начале мая, а с 21 числа террористы ежедневно предпринимают массированные атаки на позиции правительственных войск. Кроме того, боевики стали регулярно обстреливать российскую авиабазу Хмеймим, эти атаки успешно отражаются дежурными силами ПВО.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Воздушно-космические силы России осуществляют в Сирии удары исключительно по подтвержденным разведывательными данными объектам террористов.