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Ситуация вокруг ядерной программы Ирана

Источник: сроки встречи комиссии по иранской ядерной сделке еще прорабатываются

Собеседник агентства не смог подтвердить проведение встречи 28 числа

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Сроки встречи комиссии по выполнению Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД) в Вене пока прорабатываются. Об этом ТАСС в среду сообщил источник в МИД РФ, комментируя информацию о том, что эта встреча пройдет на уровне заместителей глав МИД и политдиректоров в Вене 28 июня.

"Проведение встречи 28 числа пока подтвердить не можем. Вопрос находится в проработке", - отметил собеседник агентства.

Ранее посольство Ирана в Москве на своей странице в Twitter разместило информацию со ссылкой на официального представителя МИД Ирана, что такая встреча запланирована на 28 июня в Вене.

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ИранРоссияСитуация вокруг ядерной программы Ирана
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