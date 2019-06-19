Источник: сроки встречи комиссии по иранской ядерной сделке еще прорабатываются

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Сроки встречи комиссии по выполнению Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД) в Вене пока прорабатываются. Об этом ТАСС в среду сообщил источник в МИД РФ, комментируя информацию о том, что эта встреча пройдет на уровне заместителей глав МИД и политдиректоров в Вене 28 июня.

"Проведение встречи 28 числа пока подтвердить не можем. Вопрос находится в проработке", - отметил собеседник агентства.

Ранее посольство Ирана в Москве на своей странице в Twitter разместило информацию со ссылкой на официального представителя МИД Ирана, что такая встреча запланирована на 28 июня в Вене.