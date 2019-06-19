Путин проведет прямую линию с россиянами

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в 17-й раз ответит на вопросы соотечественников в прямом эфире. Прямая линия с главой государства откроется в четверг в полдень. С 2001 года Путин 12 раз общался с россиянами в качестве президента и четыре - в качестве премьер-министра. Но интерес к такому диалогу не ослабевает, уверен пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. На связи с президентом По словам представителя Кремля, интерес к предстоящей прямой линии по-прежнему огромен, формат по-прежнему крайне востребован. К первой прямой линии, состоявшейся в декабре 2001 года, всего поступило более 400 тыс. вопросов. В 2002-2005 годах количество обращений составляло 1,1-1,5 млн, в 2006 году на прямую линию поступило 2 млн 334 тыс. вопросов. Следующие рекорды были поставлены в 2007 году, когда к Путину обратились 2,5 млн человек, в 2013 году - 3 млн вопросов и в 2015 году - 3,25 млн вопросов. В последние три года количество обращений остается примерно одинаковым: 2,5-2,8 млн. По данным телеканала "Россия-24", на 21:00 мск 19 июня к "Прямой линии с Владимиром Путиным" поступило 1 млн 315 тыс. 763 обращения.

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Вопросы принимаются с 9 июня вплоть до окончания программы 20 июня. Задать вопрос главе государства можно с помощью телефонного звонка, отправив СМС или ММС-сообщение. Также обратиться к президенту позволяют специальное мобильное приложение "Москва - Путину" или сайт программы moskva-putinu.ru (москва-путину.рф). Вопросы принимаются от пользователей социальных сетей "ВКонтакте" и "Одноклассники". Кроме того, пользователи приложений "Москва - Путину" и "ОК Live" смогут выйти на прямую видеосвязь со студией непосредственно во время эфира. Песков не согласился с мнением, что количество поступающих вопросов к прямой линии в этом году меньше. По его словам, динамика меняется и зависит от многих факторов, среди которых даже погода. Наиболее интересные и актуальные темы будут затронуты во время прямого эфира. Ежегодная специальная программа "Прямая линия с Владимиром Путиным" будет транслироваться телеканалами Первый, "Россия-1", "Россия-24", НТВ, ОТР, "Мир", радиостанциями "Маяк", "Вести ФМ" и "Радио России". Масштабная подготовка Пресс-секретарь главы государства говорил о том, что внимание россиян к прямой линии обязывает Путина и многих высокопоставленных чиновников к большой работе. Сам президент несколько дней изучает поступающие вопросы, собирает данные статистики и справочные материалы от министерств и ведомств, проводит многочасовые совещания.

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Работа по некоторым вопросам уже началась. Так, следователи проверяют обращения жителей города Асбест Свердловской области и Калуги, несколько лет живущих в аварийных домах; жительницы Алтая, которая не может получить жилье взамен пострадавшего в 2014 году от паводка дома; жителей Белгородской области, которые восемь лет живут без питьевой воды; обманутых дольщиков из Красноярского края и другие. Песков также отмечал позитивную тенденцию нынешнего года, когда по поступившим обращениям местные власти начинают принимать меры еще до начала прямого эфира. Обычно по итогам прямой линии Путин оформляет список поручений, назначая ответственных и сроки исполнения каждого задания. Классический формат Песков обещал, что программа "Прямая линия с Владимиром Путиным" на этот раз пройдет в классическом формате, когда глава государства максимальное внимание уделяет вопросам россиян. Президент будет находиться в студии в Гостином дворе, у него будет возможность при необходимости выходить на связь по тем или иным вопросам и с руководителями регионов, и с министрами.

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