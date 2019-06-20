Сафронков: достижение мира в Афганистане возможно лишь за счет максимальной инклюзивности

ООН, 20 июня. /ТАСС/. Достижение мира в Афганистане возможно только путем включения в процесс всех общественно-политических сил страны. С таким заявлением выступил в среду заместитель постпреда РФ при ООН Владимир Сафронков на заседании СБ ООН по положению в Афганистане.

"Поддерживаем линию на придание предстоящему мирному процессу в Афганистане максимальной инклюзивности, вовлечение в него всех общественно-политических сил страны, включая оппозицию. Убеждены, что именно широкий диалог - это ключ к достижению мира в Афганистане", - сказал дипломат. По его словам, "определяющим критерием всех мирных инициатив, а также планируемых на сентябрь выборов должна быть нацеленность на объединение всей страны и всех без исключения афганцев".

Россия, подчеркнул Сафронков, исходит из того, что "некоторые международные игроки, которые решили проявить себя на почве национального примирения в Афганистане, будут действовать по единым правилам игры и учитывать имеющиеся наработки как в рамках Московского формата, так и трехстороннего диалога между Россией, США и Китаем". "Требуется содействие, а не искусственная конкуренция", - подчеркнул Сафронков. "После многолетнего конфликта усилия по урегулированию в Афганистане требуют вовлечения и конструктивного диалога всех сопредельных государств. Исключений быть не должно", - заметил заместитель постпреда РФ.

25 апреля в Москве прошла встреча спецпредставителей президента РФ, МИД КНР и Госдепартамента США по Афганистану. По ее итогам было принято совместное заявление, в котором стороны конфликта призвали к незамедлительным шагам по снижению уровня насилия. Кроме того, Москва, Вашингтон и Пекин призвали радикальное движение "Талибан" (запрещено в РФ) как можно скорее принять участие в переговорах о мире с афганской делегацией, включающей также представителей правительства.

Президентские выборы в Афганистане запланированы на 28 сентября 2019 года. Дата их проведения переносилась уже несколько раз. Ранее планировалось, что выборы пройдут 20 июля этого года. Глава государства в этой стране избирается на основе всеобщего, тайного и прямого голосования сроком на пять лет и может быть переизбран на второй срок.