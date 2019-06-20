Представители восьми партий подали документы для участия в выборах главы Оренбуржья

ТАСС, 20 июня. Представители восьми региональных отделений партий подали документы для участия в выборах главы Оренбургской области, которые пройдут в единый день голосования 8 сентября, сообщил ТАСС председатель облизбиркома Александр Нальвадов.

"По результатам выдвижения, которое закончилось 19 июня, документы подали восемь человек. Вчера вечером подал документы Горячев Константин Владимирович, представитель "Демократической партии России", - рассказал Нальвадов.

По его словами, в дальнейшем кандидаты должны пройди муниципальный фильтр, собрав подписи как минимум 242 депутатов. "И не ранее 19 июля они могут предоставить документы в облизбирком для регистрации", - уточнил председатель облизбиркома.

Он также уточнил, что на данный момент нарушений и жалоб не зарегистрировано. "Мы работаем очень плотно с кандидатами, консультируем их по действующему законодательству и по проведению избирательных действий", - сказал Нальвадов.

Ранее документы в облизбирком подали врио главы региона Денис Паслер ("Единая Россия"), назначенный на этот пост в марте 2018 года после отставки прежнего губернатора Юрия Берга, отставник ФСБ с судимостью Сергей Столпак ("Парнас"), гендиректор Ишимбайского машзавода Петр Капишников ("Защитники Отечества"), финансовый директор ООО "Статус А" Сергей Яцына ("Справедливая Россия"), кандидаты от КПРФ - Максим Амелин и Коммунистической партии социальной справедливости - пенсионер Анатолий Кобзев, а также Ринат Хамиев ("Яблоко").