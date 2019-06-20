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Спецпредставитель России: необходимо создать третейский орган по спорам в киберсфере

Как отметил спецпредставитель президента по вопросам международного сотрудничества в области информационной безопасности Андрей Крутских, это нужно для предотвращения и регулирования конфликтов

УФА, 20 июня. /ТАСС/. Россия считает важным создание третейского органа по урегулированию конфликтов в киберсфере. Об этом заявил в четверг спецпредставитель президента РФ по вопросам международного сотрудничества в области информационной безопасности, посол по особым поручениям МИД Андрей Крутских, выступая на десятой международной встрече высоких представителей, курирующих вопросы безопасности.

"Для киберсферы нужен свой третейский орган, чтобы предотвращать, а если вдруг возникли - регулировать конфликты, чтобы не давать ход лживым, фейковым обвинениям, - сказал он. - Если произойдет киберагрессия, то ее юридически даже назвать киберагрессией нельзя. Соответственно, наши страны не могут ни обращаться в СБ ООН, ни придать этому политическое значение. Все это отдано на откуп отдельным столицам".

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