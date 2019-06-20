Лавров: Россия привержена принципу "африканским проблемам - африканское решение"

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Россия поддерживает государства Африки в поисках самостоятельного урегулирования кризисов и конфликтов на континенте. Об этом заявил в четверг министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на экономической конференции "Россия - Африка", которая проходит в рамках 23-го общего собрания акционеров Африканского экспортно-импортного банка.

"Россия как по двусторонним каналам, так и в качестве постоянного члена Совета Безопасности ООН продолжает поддерживать африканских друзей в их борьбе с терроризмом, преступностью, другими трансграничными угрозами, - отметил он. - Вносим вклад в усилия по урегулированию кризисов и конфликтов на континенте на основе сформулированного в Африканском союзе принципа: африканским проблемам - африканское решение".

По словам министра, международное сообщество "должно поддерживать те договоренности, которые вырабатывают африканцы, поддерживать морально, политически, финансово и материально".

В этой связи глава МИД РФ обратил внимание на то, что Россия в рамках международных программ и на двусторонней основе оказывает "гуманитарное содействие странам и континентам, которые страдают в результате кризисов и военных конфликтов, природных катаклизмов, пандемических заболеваний". "Готовим африканские кадры в российских учебных заведениях за счет государственного бюджета и по гражданским специальностям, и по линии министерства обороны, правоохранительных органов, служб безопасности, а также в области миротворчества", - добавил Лавров.

Саммит Россия - Африка

Лавров отметил, что ряд многосторонних и двусторонних соглашений планируется заключить в рамках саммита Россия - Африка, который пройдет в Сочи 24 октября.

"В ходе этой действительно рубежной, беспрецедентной встречи предполагается обсудить широкий круг международных вопросов, рассмотреть пути углубления российско-африканского сотрудничества в самых разных сферах: от политики до культуры. На полях саммита в ходе экономического форума, который состоится накануне, имеется в виду подписать целый ряд двусторонних и многосторонних документов, включая межгосударственные и межведомственные соглашения, торговые договоры и контракты", - сказал он.

Как отметил Лавров, на саммите ожидаются главы государств и правительств африканских стран, руководители Африканского союза и других ведущих субрегиональных организаций.

Мероприятия по парламентаризму

Россия ожидает многочисленного присутствия представителей парламентов стран Африки на международном форуме по развитию парламентаризма и парламентской конференции "Россия - Африка", которые пройдут в Москве 1-3 июля, сообщил Лавров.

"Опираясь на многолетний накопленный опыт созидательного партнерства, мы уверенно движемся по пути всестороннего расширения российско-африканских связей. Интенсифицировался политический диалог, в том числе на высшем уровне. Активизировались межпарламентские связи - мы ожидаем многочисленных африканских гостей на II Международном форуме по развитию парламентаризма и на парламентской конференции "Россия и Африка", - сказал он.

Лавров также отметил, что отношения России со странами Африки носят традиционно дружеский характер, развиваются на принципах равноправия, взаимного уважения и учета интересов друг друга.

"Наша страна никогда не участвовала в колониальных захватах в регионе, не занималась варварским разграблением его природных ресурсов, - подчеркнул министр. - Напротив, неизменно выступала против различных проявлений расизма, оказывала разностороннее содействие африканским народам в их борьбе против колониализма, а после обретения ими независимости помогала в становлении и укреплении государственности, развитии национальных экономик".

Глава МИД РФ в своем выступлении также отметил, что Россия и африканские страны во многом разделяют подходы к выстраиванию многосторонних отношений в мире.

"Сегодня государства Африки - наши важные международные партнеры в отстаивании на международной арене ценностей правды и справедливости, строгого соблюдения норм международного права, уважения цивилизационной идентичности каждого народа, уважения избранного каждым народом пути развития, - подчеркнул Лавров. - Наши государства - противники односторонних санкций, мер принуждения и торговых войн - последовательно выступают за то, чтобы система мировой торговли носила справедливый характер, а плодами глобализации могли пользоваться все без исключения страны, а не узкая группа государств".