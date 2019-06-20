Генсек ШОС заявил о необходимости укрепления систем биологической безопасности

СОЧИ, 20 июня. /ТАСС/. Страны Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) должны уделить особое внимание укреплению национальных систем биологической безопасности, считает генеральный секретарь ШОС Владимир Норов. Такое мнение он высказал в приветствии международной конференции по вопросам биобезопасности, открывающейся в четверг в Сочи.

"Глобализация мировых политических, промышленных, миграционных, эпидемических процессов, развитие биотехнологий и резко возросшая возможность биологического терроризма настоятельно диктуют нам необходимость совершенствования системы биологической безопасности государств", - говорится в послании.

ШОС нацелена на дальнейшее укрепление потенциала реагирования на вызовы и угрозы, связанные с распространением опасных инфекционных болезней. "Именно четкие совместные последовательные действия, связанные с контролем инфекционных болезней, позволят снизить риски и угрозы в этой области, как для стран Шанхайской организации сотрудничества, так и для всего региона в целом", - отмечается в документе.

О конференции

Вторая международная конференция "Глобальные угрозы биологической безопасности. Проблемы и решения" проходит в Сочи 20-21 июня. Более 100 экспертов из 40 стран обсуждают научные исследования и разработки, оказывающие влияние на обеспечение биологической безопасности. Российскую делегацию представляют руководитель Роспотребнадзора, главный санитарный врач РФ Анна Попова, заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков, а также представители Министерства обороны России и Министерства промышленности и торговли РФ. В конференции принимает участие заместитель генерального секретаря ООН, высокий представитель по вопросам разоружения Идзуми Накамицу, представители иностранных государств, работающие в сфере обеспечения биологической безопасности.