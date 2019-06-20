Рябков: США нагнетают ситуацию, отправляя комплексы Patriot на Ближний Восток

СОЧИ, 20 июня. /ТАСС/. США осознанно нагнетают обстановку вокруг Ирана. Об этом заявил журналистам в четверг замглавы МИД РФ Сергей Рябков, комментируя решение Вашингтона отправить дополнительные зенитные ракетные комплексы Patriot, беспилотные летательные аппараты и самолеты на Ближний Восток.

"Мы уже много раз говорили о том, что это отражение линии на осознанное нагнетание обстановки. У нас нет сомнений, что и политическое, и военное руководство США не останавливается ни перед какими действиями, для того чтобы по максимуму осложнить ситуацию и, главное, нарастить прессинг на Иран. Это полностью противоречит нашему пониманию того, что необходимо в подобных ситуациях предпринимать, а именно удвоить дипломатические и политические усилия по стабилизации обстановки и снижению напряженности, созданию предпосылок для реализации целого ряда идей, которые выдвигались и Россией, выступающей за формирование в регионе Персидского залива системы коллективной безопасности, укрепление мер доверия, налаживание прямых контактов между странами этого региона", - подчеркнул он, отвечая на вопрос ТАСС.

Рябков предупредил, что в противном случае регион может быть ввергнут в новый конфликт, что "совершенно недопустимо, учитывая тяжесть последствий такого развития". "Пока еще есть время остановиться, одуматься, предотвратить дальнейшее сползание к неконтролируемой конфронтации. К сожалению, эти наши призывы, эта наша логика, во всей видимости, не встречает понимания в США, к нам не прислушиваются, но все же, я думаю, подавляющее большинство членов международного сообщества разделяет этот подход и исходит из того, что он безальтернативен", - заявил он.

В среду Министерство обороны США сообщило об отправке на Ближний Восток дополнительных зенитных ракетных комплексов Patriot, беспилотных летательных аппаратов и самолетов для сбора разведданных. Как указали в Пентагоне, это будет сделано в русле объявленного в понедельник решения направить в регион 1 тыс. американских военнослужащих в связи с ситуацией вокруг Ирана.

Ранее госсекретарь Майкл Помпео заявил, что США рассматривают все варианты противодействия Ирану в регионе, в том числе и военный. Он дал понять, что вашингтонская администрация не будет обращаться к законодателям за разрешением на проведение возможных военных действий против Тегерана, аргументируя свою позицию защитой американских интересов.