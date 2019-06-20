Медведев: биологические и токсинные исследования должны проводиться в мирных целях

СОЧИ, 20 июня. /ТАСС/. Биологические и токсинные исследования во всех странах мира должны иметь в основе мирные цели, считает председатель правительства РФ Дмитрий Медведев, приветствие которого в четверг на открывающейся в Сочи международной конференции по вопросам биобезопасности зачитал заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

"Важно, что одна из тем обсуждения - недопустимость распространения биологического и токсинного оружия, запрет на его разработку, уничтожение существующих запасов. Россия придерживается твердой и неизменной позиции - все исследования в этой сфере должны проводиться исключительно в мирных целях", - говорится в документе.

Медведев отметил, что в современных условиях вопросы биологической безопасности имеют особое значение. "Угрозу жизни и здоровью людей создают инфекционные заболевания и эпидемии, региональные конфликты, террористические акты, техногенные катастрофы. Наша общая задача свести к минимуму факторы риска, совместными усилиями добиться строгого исполнения международных конвенций и договоров, направленных на сохранение биологической безопасности", - говорится в приветствии.

Медведев считает, что особая роль в деле обеспечение биобезопасности отводится международным организациям.

Вторая международная конференция "Глобальные угрозы биологической безопасности. Проблемы и решения" проходит в Сочи 20-21 июня. Более 100 экспертов из 30 стран обсуждают научные исследования и разработки, оказывающие влияние на обеспечение биологической безопасности. Российскую делегацию представляют руководитель Роспотребнадзора, главный санитарный врач РФ Анна Попова, заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков, а также представители Министерства обороны России, Министерства промышленности и торговли. В конференции принимает участие заместитель генерального секретаря ООН, высокий представитель по вопросам разоружения Идзуми Накамицу, представители иностранных государств, работающие в сфере обеспечения биологической безопасности.

Конвенция о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО) была открыта для подписания 10 апреля 1972 года в Москве, Лондоне и Вашингтоне. В тот день ее подписали СССР, Великобритания, США и еще около 80 государств. В конце 2018 года правительство РФ выделило $50 тыс. в качестве добровольного взноса в секретариат ООН в связи с участием России в Конвенции.