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Расследование крушения Boeing в Донецкой области
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Патрушев: виновных по делу МН17 просто "назначили"

Секретарь Совбеза РФ подчеркнул, что следствие не учло российские данные по этому делу
Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Описание
Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев
© Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

УФА, 20 июня. /ТАСС/. Виновных по делу МН17 просто "назначили", доказательств нет. Об этом заявил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев.

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"Как только произошло событие, сразу были назначены виновные и дальше все это расследование они сводили к тому, чтобы подтвердить свое первое озвученное предположение, - заявил он журналистам. - Мы не видим каких-либо доказательств, которые подтверждают то, что они сказали. И вообще, расследование проведено, на мой взгляд, нелепо".

Секретарь Совета безопасности РФ назвал объективными предоставленные Россией доказательства по делу МН17 и выразил надежду, что следствие использует их.

"Мы эту информацию предоставляем, она объективная, техническая и так далее, но она не учитывается", - заявил он журналистам, отвечая на вопрос ТАСС. "Мы получаем объективные доказательства и хотим, чтобы эти доказательства учитывались, а они не хотят даже с ними ознакомиться", - добавил Патрушев.

Теги
Патрушев, Николай ПлатоновичРоссияРасследование крушения Boeing в Донецкой области
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