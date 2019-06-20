Патрушев: виновных по делу МН17 просто "назначили"

УФА, 20 июня. /ТАСС/. Виновных по делу МН17 просто "назначили", доказательств нет. Об этом заявил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев.

Кто они и что им грозит

Подозреваемые по делу MH17. Кто они и что им грозит

"Как только произошло событие, сразу были назначены виновные и дальше все это расследование они сводили к тому, чтобы подтвердить свое первое озвученное предположение, - заявил он журналистам. - Мы не видим каких-либо доказательств, которые подтверждают то, что они сказали. И вообще, расследование проведено, на мой взгляд, нелепо".

Секретарь Совета безопасности РФ назвал объективными предоставленные Россией доказательства по делу МН17 и выразил надежду, что следствие использует их.

"Мы эту информацию предоставляем, она объективная, техническая и так далее, но она не учитывается", - заявил он журналистам, отвечая на вопрос ТАСС. "Мы получаем объективные доказательства и хотим, чтобы эти доказательства учитывались, а они не хотят даже с ними ознакомиться", - добавил Патрушев.