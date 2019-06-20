Главы МИД и Минобороны России и Египта проведут переговоры в формате "2+2" 24 июня

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Переговоры с участием министров иностранных дел и обороны России и Египта в формате "2+2" пройдут в Москве 24 июня, стороны обсудят урегулирование региональных кризисов. Об этом говорится в распространенном в четверг сообщении МИД РФ.

"В ходе предстоящих консультаций планируется обсудить ситуацию на Ближнем Востоке и в Северной Африке с акцентом на сирийский и ливийский кризисы, положение в Судане, проблематику безопасности в районе Персидского залива, ближневосточное урегулирование, вопросы борьбы с терроризмом и нераспространения оружия массового уничтожения", - отметили в дипведомстве.