Патрушев: предложение Ирана создать международный механизм борьбы с санкциями поддержано

УФА, 20 июня. /ТАСС/. Иран предложил создать постоянный международный механизм борьбы с санкциями, эта идея в принципе поддержана, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев по итогам Х международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности.

"[Секретарь Совбеза Ирана Али] Шамхани выдвинул интересное предложение - создать международный механизм противодействия экономическим санкциям, - заявил Патрушев журналистам, отвечая на вопрос ТАСС. - В принципе это предложение было поддержано".

Патрушев заявил также, что интересы Ирана должны быть учтены на его встрече с помощником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном и главой Совета национальной безопасности Израиля Меиром Бен-Шаббатом в Иерусалиме.

"Российская сторона будет учитывать и доводить заинтересованность [Ирана] до израильтян и американцев", - заявил он журналистам, говоря контактах 24-25 июня в Иерусалиме.