Нарышкин назвал недопустимыми попытки обвинить СССР в развязывании Второй мировой войны

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Попытки в год 80-летия с начала Второй мировой войны переложить ответственность на руководство СССР за ее развязывание через заключение пакта о ненападении с Германией являются абсолютно недопустимыми. Об этом заявил в четверг председатель Российского исторического общества (РИО) Сергей Нарышкин в ходе общего собрания РИО в Музее Победы на Поклонной горе.

"Перекладывать общую ответственность на советское правительство, за неделю до начала войны заключившее договор о ненападении с [Адольфом] Гитлером, просто недопустимо. Безусловно, пытаясь выстроить антифашистскую коалицию, Советский Союз попросту исчерпал имеющиеся у него политико-дипломатические ресурсы для обеспечения собственной безопасности. Фактическое отсутствие союзников в Европе не оставило советскому руководству другого выхода", - сказал он.

По словам Нарышкина, в год 80-летия начала войны необходимо осознать, что попытки некоторых стран единолично решать судьбу всего мира "должны сразу же трескаться". "В этом году исполняется 80 лет с момента начала Второй мировой войны. Совокупность обстоятельств, приведших мир к самой страшной трагедии в истории человечества, заслуживает глубокого и объективного анализа. Я убежден, что стремление единогласно править миром и навязывать свои правила должно на самых ранних этапах встречать организованное противодействие всех конструктивных сил. В этом, на мой взгляд, состоит самый главный урок сложнейшей международной политики предвоенных лет", - подчеркнул председатель РИО.

Он отметил, что вопрос о хронологии Второй мировой войны вызывает неоднозначное отношение со стороны китайских историков и предложил создать совместное учебное пособие относительно событий.

"Заслуживает внимания и вопрос о хронологических рамках Второй мировой войны. Известно, что она завершилась капитуляцией Японии 2 сентября 1945 года. Мы слишком доводы наших китайских коллег, которые предлагают предметно рассмотреть начальный этап этого глобального конфликта, приходящийся на вторую половину 1930-х годов. Дело в том, что к 1 сентября 1939 года [начало Второй мировой войны] потери китайского народа уже исчислялись миллионами. В сентябре на Восточном экономическом форуме состоится российско-китайская конференция историков, на которой может быть поднят этот вопрос, и я полагаю, что стоит подумать о создании совместного учебного пособия по истории этого сложного периода", - добавил Нарышкин.