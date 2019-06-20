Путин: Россия нацелена на развитие гуманитарного сотрудничества между славянскими народами

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин направил приветствие участникам, организаторам и гостям торжественных мероприятий по случаю 15-летнего юбилея Форума славянских культур, отметив, что Россия намерена участвовать в мероприятиях форума, способствующих укреплению взаимопонимания и доверия между народами.

"Российская сторона намерена и впредь активно участвовать в различных мероприятиях форума, исходя из того, что это будет способствовать развитию гуманитарного сотрудничества, а также укреплению взаимопонимания и доверия между народами", - говорится в послании президента, опубликованном в четверг на сайте Кремля.

Глава государства отметил, что за 15 лет работы форума организаторам удалось обеспечить возможность для контактов между широкими общественными кругами славянских стран. По его словам, форум играет важную роль в сохранении уникального культурного и духовного наследия славянского мира.

Форум славянских культур был основан в 2004 году. За годы существования он объединил более 300 млн славян в 13 странах: Болгарии, Беларуси, Боснии и Герцеговине, Чехии, Черногории, Хорватии, Северной Македонии, Польше, России, Словакии, Словении, Сербии и Украине. В рамках форума реализуются проекты, направленные на пробуждение интереса к славянскому культурному наследию и творчеству. Также в задачи ФСК входит сохранение и возрождение славянской культурной идентичности путем создания инициатив, связанных с культурными проектами и культурным туризмом.