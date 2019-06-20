Пушков: представители ОБСЕ заверили, что обсудят с Киевом дело о задержании Вышинского

ПЕРМЬ, 20 июня. /ТАСС/. Представители ОБСЕ заверили, что обсудят с новыми властями Украины дело о задержании главного редактора "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского. Об этом сообщил в четверг в Перми председатель Временной комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

"В понедельник я встречался с генеральным секретарем ОБСЕ и спецпредставителем ОБСЕ по свободе слова в Вене, и мы убедительно попросили поставить этот вопрос перед новыми киевскими властями, поскольку новый украинский президент утверждает, что права человека для него имеют большое значение. Во всяком случае представители ОБСЕ заверили меня, что предпримут усилия на этом направлении", - сказал он.

Ранее Пушков говорил, что представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир во время встречи в Вене в понедельник подтвердил, что Вышинский должен быть освобожден из-под стражи, а также признал необоснованность обвинений против него.

Служба безопасности Украины задержала главного редактора "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского 15 мая 2018 года, ему было предъявлено обвинение в государственной измене и незаконном обороте оружия. Херсонский городской суд 17 мая арестовал его на два месяца, эта мера пресечения несколько раз продлевалась. Ему грозит тюремное заключение сроком до 15 лет.