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Рябков назвал продуктивной идею пакта о ненападении между странами Персидского залива

Ранее глава МИД Ирана Джавад Зариф заявил, что Тегеран стремится установить сбалансированные отношения с государствами Персидского залива и готов подписать с ними соответствующий пакт

СОЧИ, 20 июня. /ТАСС/. Россия считает интересным и продуктивным предложение Ирана заключить между странами Персидского залива пакт о ненападении. Об этом заявил журналистам в четверг замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Мы с интересом восприняли недавнее предложение министра иностранных дел Ирана господина [Джавада] Зарифа о заключении между странами Персидского залива пакта о ненападении. Это тоже продуктивная идея", - сказал он.

Ранее Зариф заявил, что Тегеран стремится установить сбалансированные отношения с государствами Персидского залива и готов подписать с ними пакт о ненападении.

Теги
ИранРоссияРябков, Сергей Алексеевич
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