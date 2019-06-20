Спецпредставитель президента РФ заявил, что Россия не хочет ни с кем вести кибервойн

УФА, 20 июня. /ТАСС/. Россия зафиксировала более 70 млн кибератак на свои государственные ресурсы, но ни с кем не хочет воевать в киберпространстве. Об этом заявил в четверг спецпредставитель президента РФ по вопросам международного сотрудничества в области информационной безопасности, посол по особым поручениям МИД Андрей Крутских, выступая на десятой международной встрече высоких представителей, курирующих вопросы безопасности.

"Мы не хотим воевать в киберпространстве, мы хотим гарантировать себе стабильность, предсказуемость через прозрачность и меры доверия. Думаю, этого желают все нормальные страны, - сказал он. - Могу привести массу примеров, когда кто-то испытывает Россию на прочность, совершая более 70 млн кибератак только на государственные ресурсы".

"Да, Россия обладает всей палитрой самого современного и мощного оружия, и мы это не скрываем, - продолжил спецпредставитель. - Мы никого не боимся, но это не наш выбор. Некоторые виды вооружения вынуждены делать, причем лучшими в мире, только потому, что мы втянуты в гонку вооружений, которую хотим избежать".

"Если мы допускаем, что киберпространство это уже узаконенное, принятое поле военной борьбы, факт жизни, тогда возникает вопрос: Россия с этим может смириться? А как остальные государства, они должны втянуться в гонку вооружений?" - обратил внимание дипломат.

Крутских напомнил, что в свое время мировое сообщество сумело договориться о непроведении гонки вооружений в биологическом пространстве.