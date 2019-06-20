Рябков: военная медико-биологическая активность в соседних с Россией странах расширяется

СОЧИ, 20 июня. /ТАСС/. Россия озабочена расширением военной медико-биологической активности в соседних государствах. Об этом заявил в четверг заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков, выступая на II международной конференции "Глобальные угрозы биологической безопасности. Проблемы и решения".

"Особым фактором риска в данном отношении является военная медико-биологическая активность, осуществляемая за пределами национальной территории. Мы отмечаем с озабоченностью значительное расширение масштабов такой деятельности, что заставляет задуматься о ее истинной направленности и содержании. Во все большей степени отмечаем такие проявления в странах, находящихся неподалеку от нас", - сказал он.

Рябков также выразил озабоченность в связи с чрезмерными объемами финансирования микробиологических программ двойного назначения, проведением сомнительных экспериментов с возбудителями смертельно опасных заболеваний, особенно аэрозольных экспериментов. "По этим причинам угрозу применения биологического оружия как государственными, так и негосударственными субъектами нельзя сбрасывать со счетов, тем более что такое применение может быть замаскировано под естественные вспышки инфекционных заболеваний среди людей, животных или растений", - подчеркнул он.

Скрытой повестки нет

Рябков заверил, что Россия не обладает скрытой повесткой дня в сфере биологической безопасности и выступает против создания механизмов в обход Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении (КБТО).

"У России нет скрытой или двойной повестки дня в этой сфере. Мы работаем совершенно открыто, объясняем всем, в чем мы заинтересованы, где мы видим проблемы и как мы полагаем возможным эти проблемы решать", - сказал он.

"Мы считаем недопустимым создание международных механизмов, дублирующих функции КБТО и действующих в обход Совета Безопасности ООН, - продолжил Рябков. - Мы надеемся, что здравый смысл возьмет верх и конвенция получит действенный механизм проверки выполнения государствами-участниками своих обязательств".