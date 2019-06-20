Путин рассказал, какие темы больше всего волнуют россиян

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Подготовка к прямой линии позволяет лучше выявить наиболее острые для россиян вопросы, сейчас это - уровень доходов, здравоохранение, ситуация с мусором и ЖКХ. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в начале программы.

"Когда идет подготовка к прямой линии, тогда, конечно, становится более очевидными некоторые вещи, которые для людей являются особенно важными и острыми на данный момент времени. Сейчас это, никакого секрета не открою, - прежде всего, уровень жизни, уровень доходов, здравоохранение, потом… работа с отходами, с мусором и так далее. Вот эти, в основном [темы являются острыми], ЖКХ", - сказал президент, комментируя подготовку к прямой линии.

Глава государства при этом подчеркнул, что и в ходе текущей работы становится понятно, какие именно проблемы волнуют людей. "Понятно, что я и так [вне контекста прямой линии] должен быть "в материале", что на самом деле и происходит", - сказал глава государства.

В 2019 году общение главы государства с россиянами в таком формате происходит уже в 17-й раз. Впервые прямая линия была организована в конце 2001 года, с тех пор она проходила ежегодно, кроме 2004 и 2012 годов.

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