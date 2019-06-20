Патрушев отметил важную роль прошедшей в Уфе международной встречи по безопасности

УФА, 20 июня. /ТАСС/. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев по итогам Х международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, заявил, что эта площадка объединила страны, которые практически не общаются в двустороннем формате.

"Особенность нашей конференции состоит и в том, что в Уфу приехали в том числе представители государств с диаметрально противоположными взглядами на решение тех или иных проблем и даже страны, которые между собой на двустороннем уровне практически не общаются, а здесь же находят возможность для диалога", - сказал он.

По его словам, эта встреча высоких представителей, курирующих вопросы национальной безопасности, еще раз подтвердила ценность многосторонних диалоговых механизмов, на которых в формате открытой и деполитизированной дискуссии можно обмениваться мнениями по ключевым вопросам международной повестки дня. Патрушев отметил, что раньше США были представлены на уровне министра внутренней безопасности, после 2014 года представители США перестали приезжать на встречу в официальном порядке.

"В этот раз они действительно приехали официально. Это директор аппарата совета нацбезопасности США, он присутствовал, работал, встречался, - рассказал секретарь Совбеза. - Что касается европейских стран, которые приехали, их количество - восемнадцать". Он подчеркнул, что они тоже активно работали, хотя страновой состав и изменился.

Говоря об африканских государствах, принявших участие во встрече, Патрушев заметил, что они сталкиваются у себя с теми же вызовами и угрозами, которые носят глобальных характер, а потому интересуются, как им противодействовать. Он добавил, что почти все африканские государства подтвердили свое участие в саммите "Россия - Африка", который 24 октября пройдет в Сочи и придаст новый импульс развитию отношений с этим странами.