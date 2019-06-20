Избирком Петербурга добивается наказания для нарушителей процедуры назначении выборов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 июня. /ТАСС/. Санкт-Петербургская избирательная комиссия намерена через суд привлекать к административной ответственности представителей избирательных комиссий муниципальных образований (ИКМО) города за невыполнение решений ЦИК России о процедуре назначения выборов. Об этом ТАСС в четверг сообщили в пресс-службе горизбиркома.

Горизбирком уже обратился в прокуратуру с просьбой усилить контроль за соблюдением прав участников муниципальных выборов. Одним из поводов для обращения стал прецедент в муниципальном образовании "Сосновское", где, по данным горзибиркома, решение о назначении выборов приняли 10 июня и тогда же опубликовали в СМИ, но в избирательную комиссию эта информация поступила только 15 июня.

"Санкт-Петербургской избирательной комиссией принято решение, которое обязывает избирательные комиссии МО не позднее чем через сутки предоставлять в Санкт-Петербургскую избирательную комиссию надлежащим образом заверенные копии первоочередных документов, связанных с выборами депутатов муниципальных советов, в том числе копии решения о назначении выборов и официальной публикации в газете указанного решения с датой выхода этой газеты в свет, - сказали в пресс-службе. - Сейчас комиссия ищет возможность принятия в рамках своих полномочий решений, которые позволят нормализовать ситуацию в целом. Один из намеченных шагов - привлечение должностных лиц ИКМО, виновных в невыполнении законных решений ЦИК России и Санкт-Петербургской избирательной комиссии, к административной ответственности".

Что касается МО "Сосновское", то, как добавили в горизбиркоме, также направлено обращение в прокуратуру и управление Роскомнадзора по Северо-Задарному федеральному округу, предложено признать действия ИКМО незаконным, рассмотреть вопрос о привлечении должностных лиц к административной ответственности, установить срок приема документов у кандидатов не менее восьми часов в день, включая выходные.

Похожая ситуация сложилась в МО "Сампсониевское", где публикация о назначении выборов вышла 10 июня, в горизбирком она поступила 17 июня. По объяснениям председателя ИКМО, она получила информацию о назначении выборов также только 17 июня, но на организацию приема документов у кандидатов поступали жалобы, связанные с тем, что они не могут найти ИКМО, по информации заявителей сейчас ситуация нормализовалась. Горизбирком в данном случае также направил обращение в прокуратуру, а также предложил ИКМО продлить срок приема документов от кандидатов до 20 дней, начиная с 18 июня, установить срок приема документов у кандидатов не менее восьми часов в день, включая выходные.

Муниципальные выборы в Санкт-Петербурге пройдут 8 сентября - в единый день голосования, как и выборы губернатора. Этап выдвижения в кандидаты на должность главы города завершится 30 июня. Все кандидаты в губернаторы должны преодолеть "муниципальный фильтр" - собрать 10% подписей депутатов муниципальных советов, представляющих три четверти от всех муниципальных образований.