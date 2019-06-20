Путин: вопрос освобождения украинских граждан должен решаться на взаимной основе

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Проблема освобождения украинских граждан, которые находятся в заключении на территории России, должна решаться в комплексе, с учетом решения судьбы россиян, находящихся в таком же положении на территории Украины. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопрос украинского журналиста Валерия Швеца в ходе прямой линии.

"Вопросы подобного рода должны решаться в комплексе. Мы, прежде чем решать такие вопросы, должны подумать о том, как будет решена судьба людей, которые нам небезразличны, в том числе российских граждан, которые находятся в таком же положении на территории Украины", - сказал президент.