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Глава Ингушетии представил нового министра внутренних дел региона Михаила Коробкина

На этом посту он сменил Дмитрия Каву

МАГАС, 20 июня. /ТАСС/. Глава Республики Ингушетия Юнус-бек Евкуров представил нового министра внутренних дел Михаила Коробкина, который ранее занимал пост заместителя начальника ГУ МВД по Ставропольскому краю, сообщается в аккаунте Евкурова в Instagram.

"Сегодня состоялось представление нового министра внутренних дел по Республике Ингушетия Михаила Коробкина. Задачи перед министерством стоят более чем серьезные и ответственные. Республика интенсивно развивается, стоящие перед нами экономические, социальные, политические задачи очень сложны. Эти процессы требуют стабильности, безопасности и соблюдения правопорядка. Именно в этом смысле мы рассчитываем на помощь и поддержку со стороны нашей полиции", - написал Евкуров и поздравил Коробкина с назначением.

Ранее ТАСС сообщал, что 1 апреля министр внутренних дел по Ингушетии Дмитрий Кава подал заявление на отпуск с последующим увольнением, исполняющим обязанности министра был назначен замминистра внутренних дел по Ингушетии Юрий Муравьев.

Указом президента РФ в октябре 2017 года 46-летний Коробкин был назначен на должность заместителя начальника ГУ МВД по Ставропольскому краю - начальника полиции. Он награжден орденом Мужества, нагрудным знаком "Почетный сотрудник МВД России", медалью "За отличие в службе".

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