Золотов впервые обсудил вопросы борьбы с терроризмом с коллегой из Вьетнама

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Директор Росгвардии Виктор Золотов впервые провел рабочую встречу с главой министерства общественной безопасности Вьетнама, где обсуждались вопросы безопасности и охраны важных гособъектов. Также коллеги обменялись опытом в борьбе с терроризмом и экстремизмом. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Росгвардии.

"В Москве впервые состоялись переговоры директора Федеральной службы войск национальной гвардии - главнокомандующего войсками национальной гвардии РФ Виктора Золотова с министром общественной безопасности Социалистической Республики Вьетнам генералом полиции То Лам. Стороны обсудили вопросы дальнейшего сотрудничества, выполнения задач по охране общественного порядка и важных государственных объектов, обменялись опытом в борьбе с терроризмом и экстремизмом", - сказал собеседник агентства.

По его словам, накануне переговоров в Москве вьетнамская делегация приняла участие во встрече высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, организованной Советом безопасности РФ.