Путин пообещал сделать максимально либеральным предоставление украинцам гражданства РФ

"Мы будем стремиться либерализовать это процесс [предоставления российского гражданства] и сделать его максимально доступным для украинцев", - сказал президент в ходе прямой линии, отвечая на вопрос семьи Люльковичей, которая приехала в Набережные Челны из донбасского города, находящегося под контролем Киева, и никак не может получить гражданство РФ.

Президент напомнил, что принятый 29 апреля указ и ряд других нормативных актов позволяют гражданам Украины, находящимся на территории России, в упрощенном порядке получать гражданство РФ. При этом Путин отметил, что "есть проблемы, связанные с тем, что от граждан Украины требуют каких-то документов, которые они могут получить только на Украине". "Понятно, что это замкнутый круг. Решить эту проблему вряд ли представляется возможным", - сказал он.

"Я посмотрю, какие нужно внести коррективы в нормативную базу, чтобы вопрос решался по сути, а не по бумажкам, которые невозможно исполнить", - подчеркнул Путин.

Президент пообещал, что в отношении семьи Люльковичей проблема будет решена быстро. "А в целом посмотрим, какие нужно внести коррективы в нормативную базу, чтобы и для других семей этот процесс был максимально либерализован, и даже не только для тех, кто находится на территории РФ", - отметил он.