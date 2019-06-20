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"Прямая линия с Владимиром Путиным" - 2019
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Путин о Зеленском: он должен понять, что находится не в комедии, а в трагедии

Президент России назвал Зеленского талантливым человеком и отметил, что помнит его выступления в КВН в Москве
' ТАСС/Ruptly'

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии заявил, что президент Украины Владимир Зеленский должен понять, что находится не в комедии, а в трагедии.

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"Зеленский - талантливый человек, - отметил Путин. - Помню его выступления на КВН в Москве. Все это было талантливо и смешно, а сейчас не смешно. Это - не комедия, это - трагедия. Если он оказался на посту президента, то эту проблему надо решать". Путин напомнил, что Зеленский сделал тему урегулирования конфликта в Донбассе "ядром всей своей избирательной кампании".

"А сейчас в Париже он заявил, что не собирается разговаривать с представителями республик Донбасса, - продолжил президент РФ. - А как тогда решать эту проблему? В современной истории нет ни одного примера, когда подобные конфликты решались бы без прямого диалога между конфликтующими сторонами. Это просто невозможно".

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Путин, Владимир ВладимировичУкраинаРоссияЗеленский, Владимир Александрович"Прямая линия с Владимиром Путиным" - 2019
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