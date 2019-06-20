Путин назвал возвращение к социализму "очень маловероятным"

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин назвал возвращение России к социализму маловероятным и возможным только через "очень тяжелые конфликты".

"Социализм в полном объеме - это мое личное мнение - [вернуть] маловероятно. Это только через очень тяжелые внутренние конфликты возможно. Но нужны ли нам эти конфликты?" - заявил он в эфире телепрограммы "Прямая линия с Владимиром Путиным".

При этом российский лидер не исключил, что теоретически "политические силы, которые придерживаются левых взглядов, социалистических идей, могут контролировать страну и верховную политическую власть". Путин пояснил, что "любая легальная политическая сила в ходе открытой политической дискуссии, обращаясь к населению, способна завоевать его симпатии и утвердиться в верхних эшелонах власти".

"Будет ли это хорошо для страны, я не знаю, потому что одно дело - национализировать все и вся, а другое дело - добиться того, чтобы национализированные отрасли эффективно работали. Это совершенно разные вещи. А элементы государственного влияния и госрегулирования у нас и так присутствуют", - добавил президент.

Глава государства наполнил, что в начале 1990-х годов проводился референдум о судьбе СССР, "и несмотря на то, что 74% проголосовало за сохранение Советского Союза, потом почему-то никто об этом не вспомнил, и Верховный Совет РСФСР по сути проголосовал за роспуск СССР". Путин подчеркнул, что фактически за роспуск Советского Союза проголосовала находившаяся тогда у власти Коммунистическая партия, выступавшая за идеи социализма.

В новость была внесена правка (15:53 мск) – добавлены высказывания Путина после третьего абзаца