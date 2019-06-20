Путин: для решения кризиса в Донбассе нужна политическая воля со стороны Киева

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин считает, что для скорейшего урегулирования конфликта в Донбассе необходима политическая воля со стороны нового украинского руководства во главе с президентом Владимиром Зеленским.

В ходе прямой линии глава российского государства с сожалением отметил, что пока ситуация на востоке Украины не меняется в лучшую сторону, потому что новый президент страны ничего для этого не делает.

Кроме того, как обратил внимание Путин, обстрелы со стороны Вооруженных сил Украины увеличились. "Говорилось также о том, что будет прекращена блокада Донбасса, которая существует в нарушение минских соглашений, оговаривающих, что нужно восстановить хозяйственные связи ДНР и ЛНР [Донецкая и Луганская народные республики] со всей экономикой Украины", - напомнил президент России.

"Но ничего же не делается, блокада только усиливается. Ничего не происходит. Поэтому шаги навстречу - это самое простое, - подчеркнул Путин. - Нужна политическая воля со стороны украинского руководства".

В основе мирного урегулирования конфликта в Донбассе лежат так называемые минские договоренности, которые предполагают не только прекращение огня, отвод вооружений, амнистию, возобновление экономических связей, но и проведение глубокой конституционной реформы на Украине. Ее результатом должна стать децентрализация власти с учетом особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

Однако до сих пор этот план остается нереализованным. Прежняя украинская власть во главе с президентом Петром Порошенко ввела экономическую блокаду региона, полностью отказалась от выполнения политических пунктов соглашения, настаивая на вводе в Донбасс некоей миротворческой миссии ООН.

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