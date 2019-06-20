Путин: вопрос об объединении в одно государство России и Белоруссии не стоит

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Вопрос об объединении России и Белоруссии в одно государство сегодня не стоит, речь идет только о создании Союзного государства. Об этом заявил в четверг президент РФ Владимир Путин во время прямой линии.

"У нас на сегодняшний день не стоит вопрос об объединении в одно государство", - подчеркнул он, отвечая на соответствующий вопрос.

"Речь идет о реализации договора, который был подписан уже много лет назад, о создании так называемого Союзного государства, - пояснил Путин. - Это не единое государство, это не одно и то же".

Вместе с тем, как отметил президент, в этом договоре есть много единых элементов, вплоть до создания союзного парламента и введения единой валюты. "Договорились с [президентом Белоруссии] Александром Григорьевичем Лукашенко о том, что мы вернемся к этому договору и вместе посмотрим, что же нужно реализовать из того, что еще не было сделано, а во что нужно внести соответствующие коррективы, - сказал глава российского государства. - Экспертные группы, сформированные на уровне заместителей руководителей правительств, сейчас этим активно занимаются".

"На самом деле сделано уже не мало и в социальной сфере, и с точки зрения свободного передвижения товаров и услуг, людей, и с точки зрения социальных гарантий с обеих сторон, - обратил внимание Путин. - Но на мой взгляд, этого явно недостаточно. Мы должны сделать гораздо больше".