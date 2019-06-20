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"Прямая линия с Владимиром Путиным" - 2019
Обновлено 

Путин: Грудинин, имея офшорные счета, не может претендовать на пост премьера

Для начала кандидату на должность главы правительства нужно "вывести деньги из офшоров", уверен президент

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Павел Грудинин, баллотировавшийся от КПРФ на пост президента РФ в марте 2018 года, не может претендовать на пост председателя правительства страны, пока имеет зарубежные счета. На это обратил внимание президент Владимир Путин.

Во время прямой линии президент зачитал вопрос о том, можно ли назначить Грудинина премьером по аналогии с тем, как в 1998 году главой правительства был назначен Евгений Примаков. "Но у Примакова не было счетов за границей! Он не занимался бизнесом", - отреагировал Путин, отметив, что экс-премьер был "абсолютно чистым и прозрачным человеком".

"Поэтому, прежде чем принять такие кадровые решения, как предлагается [в вопросе], нужно хорошо подумать, надо бы для начала [кандидату на такой пост] вывести деньги из офшоров", - заключил президент.

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Путин, Владимир ВладимировичРоссияГрудинин, Павел Николаевич"Прямая линия с Владимиром Путиным" - 2019
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