Посол России в США посетил город Ситка в штате Аляска

СИТКА /штат Аляска/, 20 июня. /Спец. корр. ТАСС Владислав Павлов/. Посол России в США Анатолий Антонов посетил в среду город Ситка в штате Аляска и встретился с его мэром Гэри Пэкстоном. Этот населенный пункт до 1867 года носил имя Ново-Архангельск и являлся столицей русских владений в Северной Америке.

"Я всегда хотел посетить ваш город, мы в России называли его Ново-Архангельск", - сказал Антонов во время встречи, на которой присутствовали журналисты. "У вас здесь много интересных русских объектов, здесь можно найти множество русских названий", - отметил он. "Господин мэр, я очень ценю ваши усилия по сохранению всех элементов бывшего присутствия здесь России", - заявил российских дипломат.

"Аляска и Дальний Восток очень близки друг к другу. Я знаю, что у нас много общей истории, исторического наследия. Хотя на федеральном уровне у нас есть некоторые проблемы между США и Россией, возможно, нам следует задействовать региональные связи и отношения между городами США и России", - подчеркнул посол РФ.

"Мы хотим сохранить память и не забывать, как много мы сделали вместе в предыдущий период истории", - добавил он. Глава российский дипмиссии также напомнил о вкладе Аляски в общую победу над фашизмом во Второй мировой войне. "Мы получили большое количество самолетов от США по договору ленд-лиза", - сказал он. Именно через Аляску во время Второй мировой войны проходила знаменитая воздушная трасса Алсиб (Аляска-Сибирь), по которой США перегоняли в СССР самолеты. "Мне кажется, нам не стоит забывать этот период, нам надо помнить о нем. Это должно быть основой для потенциального восстановления российско-американских отношений в будущем", - отметил Антонов.

"Нам необходимо работать вместе, поскольку мы являемся двумя важнейшими державами в мире, постоянными членами Совета Безопасности ООН. Мы - главные обладатели ядерного оружия, и на нас лежит особая ответственность за сохранение мира на планете", - подчеркнул российский дипломат.

Аляска помнит свою русскую историю

"У нас, безусловно, есть возможности для сохранения мира общими усилиями", - согласился, в свою очередь, мэр американского города. "Ситка - один из 20 самых красивых городов США", - продолжил он. "У нас вы сможете увидеть русскую церковь. Здесь существуют коренные русские общины, и с ними все в порядке, у нас великолепная история, и это - ее неотъемлемая часть. Мы очень ценим все это", - заверил Пэкстон.

В беседе с журналистами после встречи с российским послом он также выразил уверенность в том, что отношения между двумя странами можно и нужно нормализовать. "Я думаю, что они [отношения между двумя странами] могут быть лучше. Нам надо их улучшить. На нашем уровне и также на национальном уровне нам просто надо найти способы сотрудничества и решения множества мировых проблем", - сказал он. "Йемен, Сирия, нам необходимо остановить войны, я тридцать лет служил в армии, 40 месяцев провел во Вьетнаме, нам нужно прекратить войны и найти способы жить вместе в мире и братстве. Я уверен, что российский народ и руководство вашей страны хочет этого так же, как и мы", - убежден американский градоначальник.

"Когда люди узнают друг друга получше, они начинают друг другу нравиться", - подчеркнул он. "Мы чувствуем у себя русское наследие, мы знаем, что сама Россия далеко, но мы чувствуем близость", - отметил Пэкстон. "Это часть нашего самоощущения на Аляске, мы знаем, что наш сосед - Россия", - добавил мэр.

"Я считаю, что нам нужно строить мир через доверие. Нам надо доверять друг другу и обращать внимание не на то, в чем мы не согласны, а искать точки соприкосновения, где нам следует работать вместе", - считает американский политик. Пэкстон убежден, что Россия и США в настоящий момент являются соперниками, однако не считает, что это плохо. "В Америке, - и я уверен, что в России ситуация точно такая же, - мы обожаем спорт, и в нем команды соперничают друг с другом, но они также являются и друзьями. На самом деле благодаря соревнованию они становятся братьями. Так что соперничество - это не плохо, просто надо уважать друг друга и работать вместе для общего блага", - заявил мэр Ситки.

Посол России Анатолий Антонов в ходе своего визита в штаты Вашингтон и Аляска уже побывал в Сиэтле, где выступил на площадке World Affairs Council, а также в столице штата Аляска Джуно, где встретился с вице-губернатором Кевином Мейером. В ближайшие дни он отправится также в Анкоридж и Фэрбанкс, посетит различные памятные места и советские воинские захоронения.