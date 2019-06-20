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"Прямая линия с Владимиром Путиным" - 2019

За 4 часа 08 минут прямой линии Путин ответил на 81 вопрос

Нынешняя прямая линия - уже 17-я с 2001 года

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Программа "Прямая линия с Владимиром Путиным" продолжалась 4 часа 08 минут. За это время в прямом эфире президент успел ответить на 81 вопрос.

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Нынешняя прямая линия - уже 17-я по счету с 2001 года. Первые пять таких эфиров продлились менее трех часов каждый, однако с 2007 года программа всегда выходила за эти рамки.

Самой продолжительной стала прямая линия 2013 года - 4 часа 47 минут.

Обычно по итогам прямой линии Путин оформляет список поручений, назначая ответственных и сроки исполнения каждого задания.

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Путин, Владимир ВладимировичРоссия"Прямая линия с Владимиром Путиным" - 2019
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