Путин заявил, что отношения между лидерами стран особенно важны на случай кризисов

ТАСС, 20 июня. Отношения между лидерами стран могут стать инструментом налаживания связей в случае межгосударственных кризисов. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопрос в ходе прямой линии, почему он называет "партнерами" даже критично настроенных по отношению к РФ зарубежных коллег.

"Часто, когда отношения между странами становятся критичными, сложными и разрушаются, чуть ли не последним инструментом возможного восстановления отношений являются отношения между первыми лицами, и двери в этом смысле никогда нельзя захлопывать", - сказал Путин. Он отметил, что это "в интересах страны" и ее жителей.