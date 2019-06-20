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"Прямая линия с Владимиром Путиным" - 2019

Путин заявил, что отношения между лидерами стран особенно важны на случай кризисов

Часто, когда отношения между странами становятся критичными, "чуть ли не последним" инструментом возможного их восстановления являются отношения между первыми лицами, отметил президент

ТАСС, 20 июня. Отношения между лидерами стран могут стать инструментом налаживания связей в случае межгосударственных кризисов. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопрос в ходе прямой линии, почему он называет "партнерами" даже критично настроенных по отношению к РФ зарубежных коллег.

"Часто, когда отношения между странами становятся критичными, сложными и разрушаются, чуть ли не последним инструментом возможного восстановления отношений являются отношения между первыми лицами, и двери в этом смысле никогда нельзя захлопывать", - сказал Путин. Он отметил, что это "в интересах страны" и ее жителей.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссия"Прямая линия с Владимиром Путиным" - 2019
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