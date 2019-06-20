Заседание совместной комиссии по иранской ядерной сделке пройдет 28 июня в Вене

СОЧИ, 20 июня. /ТАСС/. Заседание совместной комиссии по выполнению Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД) состоится 28 июня в Вене. Это подтвердил в четверг ТАСС замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Мы подтверждаем проведение комиссии 28 июня в Вене, - сказал он. - [Планируем] обсудить всю ситуацию от и до, полнейшим образом".

По его словам, свою повестку дня должен предложить Евросоюз. "Мы им свои идеи высказали, насколько эти идеи будут для них приемлемы и что на эту тему им скажут иранцы, я сейчас не могу судить, это как раз в процессе. Но главное, что дату зафиксировали", - указал Рябков.

8 мая 2018 года глава Белого дома Дональд Трамп объявил о выходе Вашингтона из СВПД - сделки, которая была заключена в 2015 году и ограничивала ядерные разработки Тегерана в обмен на отмену санкций Совбеза ООН и односторонних ограничительных мер США и ЕС. 8 мая 2019 года президент Ирана Хасан Роухани объявил о приостановке исполнения части обязательств по СВПД. По его словам, Тегеран возобновит работы по обогащению урана и прекратит модернизацию реактора на тяжелой воде в Араке, если участники сделки не выполнят в течение 60 дней требования соглашения, в том числе в вопросах банковской сферы и торговли нефтью.