Путин признался, что ему "не обидно" отвечать за любые региональные или местные проблемы

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин признался, что ему не обидно за необходимость во время прямой линии отвечать за любые проблемы на региональном или местном уровне, указав при этом на ответственность профильных чиновников при разрешении этих проблем. Во время программы "Прямая линия с Владимиром Путиным" телеведущий спросил главу государства, не обидно ли ему из-за необходимости нести ответственность за все региональные и местные проблемы.

"Это не может быть обидно, это и есть моя работа. Я уже говорил, что если что-то происходит, я исхожу из того, что в этом есть и часть моей собственной вины. Конечно, я не собираюсь закрывать глаза на то, что должно быть сделано на уровне министерств, ведомств, на уровне регионов. И коллеги должны отвечать за тот комплекс вопросов, которые входят в их прямую компетенцию", - сказал Путин.

Во время программы президент также обратил внимание на один из вопросов, появившихся на экране в телестудии и зачитал его. "Увидел [вопрос] в бегущей строке: "Прямая линия - это шоу спецслужб". Я понимаю, что это вопрос с подтекстом, но я вас уверяю, что никакого отношения ни одна спецслужба России к сегодняшнему мероприятию не имеет", - ответил он.

Путин добавил, что "готовился к этому мероприятию, вопросы поступали давно, был понятен вектор этих вопросов, понятны вопросы, больше всего волнующие людей". "Но это прямая работа с гражданами страны, прямая работа по выявлению наших проблемных точек, работа по поиску решений этих проблемных вопросов, методов и способов их решения. И подчас эти решения находятся прямо в ходе нашего диалога", - добавил президент России.