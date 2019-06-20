Путин считает, что его появление в регионах инкогнито не даст полной картины происходящего

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин считает, что для понимания происходящего в стране, не обязательно ездить по стране инкогнито. По его словам, ситуация на местах ясна и при официальных поездках.

"Длинная поездка, как я в свое время ездил на "Жигулях", 2 тыс. км проехал по Дальнему Востоку, инспектируя вновь построенную дорогу между Хабаровском и Читой, - это одно. Но даже, если появляться где-то неузнаваемым - все равно это не даст полной картины о происходящих в стране событиях", - сказал он, отвечая на вопросы прямой линии.

Он подчеркнул, что в этом случае "смотришь конкретные ситуации, а страна у нас большая, и все сразу не концентрируется в одном месте". По мнению главы государства, для того, чтобы понять, что происходит в стране в целом, "нужно иметь информацию из разных источников". "Я езжу по стране и смотрю и даже не побоюсь этого слова, этих выражений, даже через свеже покрашенную траву и скамейки видно, что происходит в реалиях на месте", - подчеркнул глава государства.