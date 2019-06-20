Путин не припомнил ни одного случая, когда чиновники сознательно вводили его в заблуждение

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии заявил, что случаи дезинформации со стороны чиновников бывали, но, по его мнению, они не были сознательными. Российский лидер убежден, что люди, дезинформировавшие его, и сами были введены в заблуждение.

"Я думаю, что здесь есть некоторое преувеличение, потому что так сказать, что все чиновники всегда докладывают ложную информацию - это, конечно, не так. Наверное, это бывает. Я честно скажу, я просто не видел ни разу за все эти годы работы, чтобы кто-то целенаправленно старался ввести меня в заблуждение, - признался Путин. - Я не припомню такого случая".

Он предположил, что эти люди "сами в чем-то заблуждаются и свою позицию доводят" до него, а она не является объективной.

Также, по его словам, нередки и ситуации, когда предложения, которые делаются по решению той или иной проблемы, не являются наилучшими.

"Что делать в этом случае? Нужно собирать мнения многих, собирать информацию из разных источников и на основе общего консенсуса приходить к каким-то решениям", - посоветовал глава государства.

Отвечая на вопрос, заменят ли когда-нибудь чиновников роботы, Путин заметил: "Даже если кого-то заменять на робота…, все равно кто-то будет роботов программировать".