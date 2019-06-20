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"Прямая линия с Владимиром Путиным" - 2019
Обновлено 

Путин: сотрудники ЧВК не являются представителями российского государства

По словам президента, они не являются участниками боевых действий в Сирии

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Сотрудники частных военных компаний (ЧВК), в том числе в Сирии, не представляют российское государство. Об этом заявил журналистам президент РФ Владимир Путин после прямой линии, отвечая на вопрос о том, почему Россия не присваивает статус участника боевых действий тем, кто отправляется в Сирию в качестве наемных лиц частных военных организаций.

"Что касается частных компаний, в том числе частных охранных компаний, под эгидой которых действуют люди, о которых вы упомянули, а они там действительно присутствуют, то это не российское государство, они не являются участниками боевых действий", - сказал он.

По словам президента, "там решаются вопросы экономического характера, связанные с экономической деятельностью - с добычей нефти, с освоением месторождений". "Конечно, мы признаем, что даже решая эти народно-хозяйственные задачи и проблемы, эти люди рискуют жизнью, и в общем и целом это тоже вклад в борьбу с терроризмом, потому что они отбивают эти месторождения у "игиловцев" (террористической организации "Исламское государство", запрещенной в России). Но это не российское государство и не российская армия, поэтому мы здесь ничего не комментируем", - заключил он.

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Путин, Владимир Владимирович"Прямая линия с Владимиром Путиным" - 2019
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