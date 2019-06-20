Путин заявил, что власти РФ не забыли о задержанном на Украине журналисте Вышинском

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Российские власти не забыли о задержании на Украине главного редактора агентства "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского, сообщил журналистам президент России Владимир Путин по итогам прямой линии.

"Мы думаем об этом, мы не забыли", - сказал он, отвечая на вопрос о возможности обмена режиссера Олега Сенцова или украинских моряков, задержанных в России, на Вышинского.

Служба безопасности Украины задержала Вышинского 15 мая 2018 года, ему было предъявлено обвинение в государственной измене и незаконном обороте оружия. Херсонский городской суд 17 мая арестовал журналиста на два месяца, эта мера пресечения несколько раз продлевалась. Ему грозит тюремное заключение сроком до 15 лет.