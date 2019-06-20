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Арест главреда "РИА Новости Украина"

Путин заявил, что власти РФ не забыли о задержанном на Украине журналисте Вышинском

Главному редактору агентства "РИА Новости Украина" предъявлено обвинение в государственной измене и незаконном обороте оружия

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Российские власти не забыли о задержании на Украине главного редактора агентства "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского, сообщил журналистам президент России Владимир Путин по итогам прямой линии.

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"Мы думаем об этом, мы не забыли", - сказал он, отвечая на вопрос о возможности обмена режиссера Олега Сенцова или украинских моряков, задержанных в России, на Вышинского.

Служба безопасности Украины задержала Вышинского 15 мая 2018 года, ему было предъявлено обвинение в государственной измене и незаконном обороте оружия. Херсонский городской суд 17 мая арестовал журналиста на два месяца, эта мера пресечения несколько раз продлевалась. Ему грозит тюремное заключение сроком до 15 лет.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичУкраинаРоссияАрест главреда "РИА Новости Украина"
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