{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
"Прямая линия с Владимиром Путиным" - 2019
Обновлено 

Генпрокуратура РФ лишь дважды потребовала блокировать сайты за клевету на власти

Официальный представитель ведомства Александр Куренной отметил, что обширной правоприменительной практики по этому новому законодательству еще нет

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Генпрокуратура России лишь дважды применила свои полномочия по блокировке сайтов с клеветой в отношении органов власти. Об этом сообщил журналистам официальный представитель надзорного ведомства Александр Куренной после того, как эту тему подняли в ходе "Прямой линии с Владимиром Путиным".

На эту тему
Косатки, сад, водопровод: какие обращения россиян к президенту получили мгновенный отклик

Куренной напомнил, что Генпрокуратура с марта этого года в соответствии с изменениями в законе "Об информации" получила право направлять в Роскомнадзор требования о внесудебной блокировке сайтов с клеветнической информацией в отношении руководства страны и оскорблением символов госвласти.

"Какой-то обширной правоприменительной практики по этому новому законодательству еще нет. В частности, Генпрокуратура в настоящий момент дважды использовала полномочия по требованию заблокировать страницы с недостоверной общественно значимой информацией", - пояснил Куренной. Аналогично во внесудебном порядке на основании требований Генпрокуратуры осуществляется и внесудебная блокировка информации по так называемому закону о борьбе с фейками, добавил представитель Генпрокуратуры.

"Общий механизм внесудебной блокировки сайтов нами уже отработан, поэтому каких-либо сложностей здесь не возникает и не должно возникнуть. Генпрокуратура России намерена формировать правоприменительную практику так, чтобы не было допущено незаконного ограничения прав и свобод граждан", - заверил он.

Вопрос о штрафах за неуважение к власти задал президенту один из основателей известного паблика MDK Роберто Панчвидзе. По его мнению, людям в интернете необходимо высказываться, чтобы "выплеснуть негатив". Панчвидзе напомнил, что недавно в Архангельской области шесть человек были оштрафованы за комментарии в соцсетях. Путин заметил, что в законе, вступившем в силу весной этого года, речь не идет о критике власти. "Наоборот, она должна быть свободной, люди имеют право и должны обращать внимание на проблемы, в том числе в функционировании властных институтов", - подчеркнул он.

"Никто не имеет права злоупотреблять этой нормой, чтобы ограничить людей в их праве критиковать действующие власти любого уровня. Конечно, мы будем за этим следить, я попрошу Генпрокуратуру самым внимательным образом обратить на это внимание", - сказал он в четверг в ходе прямой линии, добавив, что правоприменительная практика должна соответствовать смыслу и назначению закона. В то же время президент пояснил, что цель закона - борьба с оскорблениями символов государства, чтобы никто не позволял себе глумиться над флагом, гербом. Такие факты, по его словам, "имеют место", на них нельзя не обращать внимание.

Теги
Россия"Прямая линия с Владимиром Путиным" - 2019
Технологию цифрового голосования используют на довыборах в Госдуму в Свердловской области
Результат голосования придет в регион по государственной автоматизированной системе "Выборы"
Читать полностью