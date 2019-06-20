Генпрокуратура РФ лишь дважды потребовала блокировать сайты за клевету на власти

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Генпрокуратура России лишь дважды применила свои полномочия по блокировке сайтов с клеветой в отношении органов власти. Об этом сообщил журналистам официальный представитель надзорного ведомства Александр Куренной после того, как эту тему подняли в ходе "Прямой линии с Владимиром Путиным".

Куренной напомнил, что Генпрокуратура с марта этого года в соответствии с изменениями в законе "Об информации" получила право направлять в Роскомнадзор требования о внесудебной блокировке сайтов с клеветнической информацией в отношении руководства страны и оскорблением символов госвласти.

"Какой-то обширной правоприменительной практики по этому новому законодательству еще нет. В частности, Генпрокуратура в настоящий момент дважды использовала полномочия по требованию заблокировать страницы с недостоверной общественно значимой информацией", - пояснил Куренной. Аналогично во внесудебном порядке на основании требований Генпрокуратуры осуществляется и внесудебная блокировка информации по так называемому закону о борьбе с фейками, добавил представитель Генпрокуратуры.

"Общий механизм внесудебной блокировки сайтов нами уже отработан, поэтому каких-либо сложностей здесь не возникает и не должно возникнуть. Генпрокуратура России намерена формировать правоприменительную практику так, чтобы не было допущено незаконного ограничения прав и свобод граждан", - заверил он.

Вопрос о штрафах за неуважение к власти задал президенту один из основателей известного паблика MDK Роберто Панчвидзе. По его мнению, людям в интернете необходимо высказываться, чтобы "выплеснуть негатив". Панчвидзе напомнил, что недавно в Архангельской области шесть человек были оштрафованы за комментарии в соцсетях. Путин заметил, что в законе, вступившем в силу весной этого года, речь не идет о критике власти. "Наоборот, она должна быть свободной, люди имеют право и должны обращать внимание на проблемы, в том числе в функционировании властных институтов", - подчеркнул он.

"Никто не имеет права злоупотреблять этой нормой, чтобы ограничить людей в их праве критиковать действующие власти любого уровня. Конечно, мы будем за этим следить, я попрошу Генпрокуратуру самым внимательным образом обратить на это внимание", - сказал он в четверг в ходе прямой линии, добавив, что правоприменительная практика должна соответствовать смыслу и назначению закона. В то же время президент пояснил, что цель закона - борьба с оскорблениями символов государства, чтобы никто не позволял себе глумиться над флагом, гербом. Такие факты, по его словам, "имеют место", на них нельзя не обращать внимание.