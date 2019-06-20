Технологию цифрового голосования используют на довыборах в Госдуму в Свердловской области

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 июня. /ТАСС/. Технология цифровых избирательных участков будет применена на довыборах в Госдуму по 174-му Серовскому одномандатному округу. Об этом сообщил в четверг ТАСС председатель облизбиркома Владимир Русинов.

В январе 2019 года Госдума досрочно прекратила депутатские полномочия члена фракции "Единая Россия" Сергея Бидонько в связи с назначением его на должность заместителя губернатора Свердловской области. Довыборы пройдут в единый день голосования 8 сентября этого года.

"На этих выборах планируется провести эксперимент по внедрению цифровых избирательных участков. В Москве будут организованы такие в количестве 30 штук. Там будут установлены терминалы, с помощью которых можно будет проголосовать. Результат придет к нам в регион по государственной автоматизированной системе "Выборы", и мы его учтем", - сказал он.

Русинов добавил, что всего в округе находится около 450 тыс. избирателей, на данный момент облизбирком считает, сколько людей смогут воспользоваться цифровыми избирательными участками. "В 174-м округе много предприятий, на которых люди работают вахтовым методом, многие бывают в командировках в Москве. Избирателю необходимо зарегистрироваться через портал "Госуслуги" с 24 июля по 4 сентября, мы вычеркнем человека из нашего списка избирателей", - отметил он.

Президент России Владимир Путин 29 мая подписал блок законов об электронном голосовании, которыми, в частности, предусматривается создание в Москве экстерриториальных цифровых избирательных участков. В перспективе голосовать на таких участках можно будет и на выборах в региональные законодательные собрания. Когда состоятся выборы в Госдуму, ЦИК планирует организовать по всей стране около 5 тыс. таких участков. Каждый терминал позволяет загружать до 3 тыс. бюллетеней.