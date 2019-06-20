Генпрокуратура пообещала проанализировать практику применения закона о надежном рунете

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Генпрокуратура России пообещала проанализировать практику применения закона о сувереном интернете. Об этом сообщил журналистам официальный представитель надзорного ведомства Александр Куренной после того, как эту тему подняли в ходе "Прямой линии с Владимиром Путиным".

"После вступления в силу с 1 ноября 2019 года закона "О суверенном интернете" Генпрокуратура России проанализирует практику его применения, - сообщил Куренной. - В случае поступления жалоб прокуроры будут тщательно их проверять и при необходимости принимать все меры реагирования".

Отвечая на вопрос по поводу закона о суверенном интернете, Путин пояснил, что он нужен не для того, чтобы изолировать российский сегмент, а чтобы обеспечить его бесперебойную работу. "Речь совсем не идет о каком-то ограничении в интернете, - сказал глава государства. - Мы в любом случае <...> должны обеспечить надежное функционирование Рунета - российского сегмента интернета. Вот на что направлен, собственно говоря, этот закон, только на это. Никаких ограничений здесь не планируется".

Путин заверил, что, напротив, "этот закон призван обеспечить суверенность нашего интернета, нашего сегмента и возможность там работать всем - и физическим лицам, и блогерам, и государственным организациям".

Говоря о необходимости принятия закона о суверенном интернете, глава российского государства напомнил о ситуации с китайской компанией Huawei. "США приняли решение и ограничили ее деятельность. Ведь большинство серверов находятся за границей", - привел пример Путин. Он выразил надежду, что до отключения серверов не дойдет, потому что такой шаг развалит интернет-систему США. Но если предположить такое развитие событий, добавил президент, Россия должна быть готова обеспечить бесперебойную работу Рунета.

Закон об интернете

Президент РФ 1 мая подписал закон об обеспечении устойчивой работы российского сегмента интернета (Рунета) в случае его отключения от глобальной инфраструктуры Всемирной сети. Согласно закону, в случае возникновения угроз устойчивой, безопасной и целостной работе Рунета на территории России Роскомнадзор сможет осуществлять централизованное управление сетью связи общего пользования.

Документ вступит в силу с ноября 2019 года, за исключением положений о криптографической защите информации и национальной системе доменных имен, которые начнут действовать 1 января 2021 года.