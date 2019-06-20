Эксперт: участие блогеров в прямой линии президента говорит об открытости власти

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Участие видеоблогеров в передаче "Прямая линия с Владимиром Путиным", которая прошла в четверг, говорит об открытости власти, они задавали актуальные вопросы. Такое мнение в беседе с корреспондентом ТАСС выразила вице-президент Фонда открытой новой демократии Анна Федорова.

Доходы, уровень жизни и здравоохранение. О чем спрашивали Путина во время прямой линии

В ходе прямой линии Путин, в частности, ответил на вопросы блогеров Екатерины Адушкиной, Амирана Сардарова, Дмитрия Пучкова и одного из основателей паблика MDK Роберто Панчвидзе. В своих видеообращениях они задавали вопросы об экологии, законе об устойчивом Рунете, ужесточении ответственности за так называемые фейковые новости и штрафах за неуважение к власти.

"Участие блогеров в прямой линии - это логичный ответ на вызовы времени. Их участие считаю уместным, вопросы про ответственность за перепосты и суверенный интернет - актуальными", - сказала Федорова.

По ее словам, участие блогеров в прямой линии неудивительно, так как в России очень хорошо развит интернет и социальные сети. "В общем-то, уже почти мы все - блогеры. Было бы странно, если бы прямую линию считали мероприятием только для тех, кто смотрит телевизор", - отметила Федорова.

Она подчеркнула, что с помощью новых технологий стало намного удобнее общаться с президентом в ходе прямой линии. "Открытость власти - это важно. Возможность задать вопрос в два клика на смартфоне - это и есть открытость для нового поколения", - подчеркнула она.