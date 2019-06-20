Постпред РФ сообщил ОБСЕ, что Киев не принимает практических шагов для мира в Донбассе

ВЕНА, 20 июня. /ТАСС/. Новые власти Украины пока не предпринимают мер по установлению мира в Донбассе. Об этом сообщил в четверг постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич на заседании постоянного совета этой организации в Вене.

"Ситуация на Украине продолжает оставаться неутешительной, Киев пока не предпринимает практических шагов по установлению мира на востоке страны. В Донбассе продолжают стрелять, - сказал Лукашевич. - Спецмониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ фиксирует новые жертвы и разрушения гражданской инфраструктуры. Отмечается сохранение уровня напряженности и рост случаев использования запрещенных минскими соглашениями вооружений".

По его словам, анализ данных СММ, когда миссии удалось определить стрелявшую сторону, свидетельствует, что после 10 июня количество нарушений режима прекращения огня со стороны Вооруженных сил Украины в десятки раз превышало аналогичный показатель сил республик. Российский постпред также указал, что украинские силовики продолжают использовать тактику ползучего наступления в нейтральной зоне на линии соприкосновения, провоцируя военную напряженность.

Лукашевич отметил что ВСУ активно минируют местность в Донбассе и нарушают решения контактной группы о противоминной деятельности.

"В нарушение решения Контактной группы о противоминной деятельности от 3 марта 2016 году ВСУ активно обустраивают минами местность в Донбассе, создавая прямую угрозу мирным жителям", - отметил Лукашевич.

Дипломат указал, что недавно в окрестностях Красногоровки Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ обнаружила порядка 1,7 тыс. мин вблизи позиций ВСУ. Ранее, в мае, вблизи населенного пункта Пищевик СММ выявила свыше 3 тыс. мин. "Нередко жертвами этих смертоносных ловушек, массово устанавливаемых ВСУ, становятся мирные жители. К примеру, 7 июня недалеко от подконтрольной ВСУ Попасной на мине подорвались два фермера, обрабатывавшие поле на тракторе. Оба выжили лишь чудом", - сказал дипломат.